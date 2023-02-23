نائب: نشر أجندة الجلسة في وقت متأخر أمس هدفه تمرير قانون الانتخابات المحلية

2023/02/23 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انتقد النائب المستقل حميد الشبلاوي، اليوم الخميس، نشر أجندة جلسة النواب في وقت متأخر مساء يوم أمس.

وقال الشبلاوي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته (بغداد اليوم)، إن "جدول أعمال جلسة اليوم الخميس نشر في وقت متأخر من مساء ليلة أمس الاربعاء وهو امر مختلف بدلا من توزيعه على النواب قبل 48 ساعة من الموعد المحدد"، مبيناً أن "الكتل الكبيرة لديها العدد الكافي لتمرير اي قانون".

وأضاف أن "النواب المستقلين والحركات الناشئة قاطعت جلسة مجلس النواب وتم جمع التواقيع لسحب مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات من جدول اعمال المجلس كونه لا يعبر عن ادارة الجماهير ولا يلبي طموحاته ومخالف لتوجهات المرجعية الدينية التي ترفض هكذا قانون مجحف يصادر ارادة النواب المستقلين وحقوق المواطنين في اختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب".

وأشار الى أن "هذا القانون يمنح الكتل والاحزاب الكبيرة هيمنة اتخاذ القرار ولا نقبل بذلك بشكل قطعي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تأجيل جلسته الى يوم الاثنين المقبل.

وقالت الدائرة الإعلامية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئاسة البرلمان قررت تأجيل الجلسة المزمع عقدها اليوم الى الاثنين المقبل".

وبحسب الدائرة الإعلامية، فإن مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد الجلسة نصف ساعة، صباح اليوم.

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، قرر تأجيل انعقاد الجلسة لمدة نصف ساعة".

وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال جلسة يوم غد الخميس.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "جلسة مجلس النواب ليوم الخميس تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحا وتتضمن التصويت على عدد من القوانين".

أدناه جدول أعمال الجلسة:

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