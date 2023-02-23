البرلمان العراقي يفشل بعقد جلسته ويؤجلها الى الاثنين المقبل

2023/02/23 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، تأجيل

انعقاد جلسته إلى يوم الإثنين المقبل.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

في بيان مقتضب تلقته وكالة نون الخبرية،

ان "البرلمان اجل جلسته الى يوم الإثنين

المقبل".

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