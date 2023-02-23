السفير الياباني الجديد يزور مرقد الامام الحسين (ع)

2023/02/23 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السفير الياباني الجديد، مرقد

الامام الحسين (ع) في مدينة كربلاء

المقدسة.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، اليوم

الخميس، ان السفير فوتوشي ماتسوموتو،

زار مرقد الامام الحسين (عليه السلام) في

كربلاء، وال

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