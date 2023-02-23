التضخم في أوروبا يخرج عن السيطرة مجددًا ويعود للصعود

2023/02/23 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

عاد التضخم في أوروبا للارتفاع مجددًا بعد انخفاضات متتالية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث صدر الآن مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي عن شهر يناير مطابق لتوقعات الخبراء، ليرتفع على أساس سنوي.



وعلى المستوى الشهري، فقد انحسرت وتيرة التراجعات عن الشهر الماضي.



بينما ارتفع بأعلى من توقعات الخبراء بالمؤشر الذي يستثني الغذاء والطاقة.

ومنذ لحظات صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي، والتي كشفت عن تسجيل التضخم ارتفاعًا بـ 8.6%، وهو ما توقعه المحللون، بينما جاءت القراءة السابقة عند مستويات 8.5%.

وكشف مؤشر أسعار المستهلكين الذي صدر منذ لحظات عن انحسار وتيرة تراجع التضخم على المستوى الشهري، لينخفض التضخم بنسبة 0.2%، وهي النسبة نفسها التي توقعها الخبراء، مقابل القراء السابقة التي أشارت إلى انخفاض قدره 0.4%.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني الغذاء والطاقة، قد تسارع إلى 5.3%، بأعلى من التوقعات التي رجحت أن يبقى دون تغيير عن مستوى شهر ديسمبر، عند 5.2%.

تصريحات لاجارد الأخيرة

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريتسين لاجارد” خطط البنك لرفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في الشهر المقبل، مع التصميم على إعادة التضخم للمستهدف البالغ 2%.

وقالت “لاجارد” في تصريحات معدة مسبقًا عبر موقع البنك: “ما سيحدث بعد اجتماع مارس سيتوقف على البيانات الاقتصادية، سننظر في كل الأرقام الخاصة بالتضخم وتكلفة العمالة والتوقعات لتحديد مسار السياسة النقدية بعد ذلك”.

وشددت “لاجارد” على أن إعادة التضخم نحو المستهدف سيكون أفضل شيء يمكن فعله للاقتصاد في منطقة اليورو.

واعترفت رئيسة المركزي الأوروبي أن التضخم الأساسي في منطقة اليورو يتباطأ مؤخرًا، مشيرة إلى أن البنك ينظر إلى الأجور والمفاوضات المتعلقة بالدخل عن كثب.

يذكر أن عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل صرحت بوقت سابق من الأسبوع الماضي، بأن عملية خفض التضخم في منطقة اليورو لم تبدأ بعد.



معبرة عن قلها بشأن خطورة بيانات التضخم المرتفعة للغاية التي تشهدها منطقة اليورو، مشيرة إلى أن هناك مخاطر أيضا من أن الأسواق تقلل من شأن التضخم، مشددة على نقطة أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال بعيدا كل البعد عن إعلان انتصاره على بيانات التضخم، حيث لا تزال الطريق طويلة أمام تحقيق هدف 2%.

ورفع المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بإجمالي 300 نقطة أساس منذ شهر يوليو الماضي لتصل إلى 2.5%.

ارتفعت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي خلال اللحظات الحالية عند مستويات قرب الـ 1825 دولار للأوقية مرتفعةً بنسبة 0.05%.

وفي المقابل تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم بنسبة 0.5%، انخفاضًا إلى مستويات قرب الـ 1833 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار إلى مستويات الـ 104.56، مرتفعًا بنسبة 0.05%.

فيما تراجع اليورو الآن إلى مستويات الـ 1.0589 منخفضًا بنسبة 0.1%.

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