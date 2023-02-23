2023/02/23 | 15:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تتجه مؤسسات الدولة العراقية الى مكافحة غسيل الأموال بعد سرقة اموال...

ظهرت المقالة العراق ينضم لوحدة التحريات المالية الدولية كي يعزز ثقة العالم بتعاملاته المالية أولاً على المسلة.

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