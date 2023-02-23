2023/02/23 | 15:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: وقعت مشادة كلامية داخل كافتيريا مجلس النواب، اليوم الخميس، بين نواب...

ظهرت المقالة نواب ينقلون معركتهم حول قانون الانتخابات الى كافتيريا البرلمان أولاً على المسلة.

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