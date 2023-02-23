2023/02/23 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال الأمين للتيار السياسي الشبابي في محافظة ديالى، سيف الدهلكي، اليوم الخميس، إن "عصابات" تفرض الإتاوات على الأطباء هي من تستهدفهم بالقتل والخطف، وآخرهم الطبيب أحمد المدفعي.

وقال الدهلكي لـ(بغداد اليوم)، إن "اغتيال أشهر طبيب متخصص بأمراض القلب في ديالى أحمد المدفعي وسط بعقوبة، مساء أمس، جريمة مروعة أثارت قلق الرأي العام في المحافظة لأنها ليست الأولى بعد خطف طبيب قبل أكثر من شهر وتهديد نقيب الأطباء قبل أيام".

واضاف، أن" محاولة عصابات الجريمة المنظمة فرض الاتاوات على النخب الطبية كان وراء التصعيد الأخير ما يستدعي إجراءات حاسمة في كشف أسرار ما يحدث واعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة".

واشار الى أن "الضغط على شبكات التهريب دفع العصابات الإجرامية للعودة إلى سيناريو استهداف النخب الطبية من خلال التهديد والخطف والقتل لفرض الإتاوات"، مؤكداً على "ضرورة اعتقال المتورطين بجريمة قتل المدفعي وتسليمهم للعدالة لأن ما حدث أمر في غاية الخطورة وقد يؤدي إلى انتكاسات أخرى".

وتعرض الطبيب أحمد المدفعي للاغتيال بإطلاق النار عليه في شارع الطابو وسط بعقوبة بعد خروجه من عيادته مساء يوم أمس.

ونددت نقابة الأطباء بالحادثة ودعت أجهزة الأمن والقضاء إلى "اتخاذ موقف حازم يردع المجرمين الذين تمادوا".

وأغلقت الصيدليات أبوابها في ديالى اليوم كما أضرب التقنيون الطبيون عن العمل احتجاجاً على مقتل المدفعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي في ديالى: ملاحقة شبكات التهريب قلّل موارد "العصابات" فتحوّلت لابتزاز الأطباء وقتلهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي في ديالى: ملاحقة شبكات التهريب قلّل موارد "العصابات" فتحوّلت لابتزاز الأطباء وقتلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).