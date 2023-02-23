موازنة 2023: نائب عن حزب بارزاني يكشف حصة إقليم كردستان المتوقعة

2023/02/23 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

قدر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، حصة إقليم كُردستان ضمن مشروع قانون الموازنة المالية لسنة 2023 بين 14 - 15 بالمئة.

وقال النائب عن الحزب جياي تيمور، لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك شبه اجماع على نسبة إقليم كردستان في موازنة العام الحالي"، لافتاً الى أن "الاتفاق يحتاج لمسات نهائية ليُحسم".

وأكد النائب عن الديمقراطي الكردستاني، أن "المفاوضات ستجري خلال الأيام القليلة المقبلة، وستكون نسبة إقليم كردستان ضمن الموازنة، بين (14%) الى (15%)".

وأضاف تيمور، أن "الوفد الكردي سيناقش المادة (140) من الدستور العراقي، وحقوق البيشمركة، وغيرها من المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية".

وكان وفد كردي يمثل حكومة إقليم كردستان قد زار، الاحد الماضي، العاصمة بغداد للتفاوض حول المسائل العالقة بين الطرفين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الوفد يتألف من وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، آوات جناب نوري، بصفته رئيساً للوفد، فضلا عن وزير الكهرباء والثروات الطبيعية بالوكالة، كمال محمد".

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