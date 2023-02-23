العراق يبحث مع عُمان تسليمه مسؤولين متهمين بالفساد وأموال مهربة

2023/02/23 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحثت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، مع جهاز الرقابة المالية والإدارية العماني ملفي تسليم مسؤولين متهمين بالفساد والأموال المهربة.

وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس الهيئة حيدر حنون أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّـة في سلطنة عمان الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي".

وأضافت أنه "جرى، خلال الاتّصال، مناقشة الية تسليم مدير عام التخطيط العمراني في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ومدير مديرية زراعة الانبار التي اعلنت الهيئة في وقت سابق القاء القبض عليهم داخل اراضي سلطنة عمان ".

وتابعت كما تطرق الجانبان لبحث " السعي لإبرام مُذكَّرة تفاهمٍ بين الطرفين، وتبادل المعلومات والتحرّيات حول المُتَّهمين المطلوبين قضائياً، وأموال الفساد المُهرَّبة إلى الخارج؛ بغية استردادها، وذلك في ضوء اتفاقية الرياض للتعاون القانون والقضائي، وخصوصا المادتين (40،42) من الاتفاقية، فضلا عن اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي انضمَّ إليها العراق بموجب القانون رقم (35 لسنة 2007)".

وأكَّد الجانبان بحسب البيان" أهميَّة استرداد الأموال والعوائد الناتجة عن أفعال الفساد، وتسليم المطلوبين في قضايا الفساد".

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