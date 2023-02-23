2023/02/23 | 15:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: diqS41UN7Uw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إعداد معجم كوردي جامع) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إعداد معجم كوردي جامع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).