«غوغل» تعتزم إلغاء 240 وظيفة في إيرلندا

2023/02/23 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ «غوغل»، إلغاء 240 وظيفة من عملياتها في أيرلندا، كجزء من تقليص قوتها العاملة العالمية، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.



وقال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر حساس: «إن الشركة تقوم بتخفيض 85 وظيفة مبيعات و80 وظيفة هندسية وتقنية و75 وظيفة دعم».

وتمثل خسائر الوظائف انخفاضاً بنسبة 4.3% في القوى العاملة الأيرلندية في «غوغل» التي يبلغ قوامها 5500 فرد، أي أقل من التخفيض العالمي لعدد الموظفين بنسبة 6% والذي يتم تنفيذه في جميع أنحاء الشركة.

ونشرت صحيفة «إرش تايمز» الإيرلندية، لأول مرة تفاصيل تخفيضات الوظائف الأيرلندية في «غوغل».

وأبلغت شركة «غوغل»، سيمون كوفيني، وزير المؤسسات «بآخر التطورات»، وفقًا لمتحدث باسم الوزير، الذي رفض التعليق على الموضوع.



(بلومبيرغ)

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