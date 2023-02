2023/02/23 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت مباراة إنتر الإيطالي وبورتو البرتغالي، أمس الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مشادة كبيرة بين أندريه أونانا، حارس مرمى إنتر وزميله إيدين دجيكو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمشاجرة بين أونانا ودجيكو، حيث ظل الحارس الكاميروني يصرخ بشراسة في وجه المهاجم البوسني، واشتبكا لفظيا أثناء مجريات المباراة.

وتدخل التركي هاكان تشالهانوجلو، صانع ألعاب إنتر، ووضع يده على فم أونانا لمنع المزيد من الاحتقان مع دجيكو.

ووفقا لصحيفة “لاغازيتا” الإيطالية، فإن اللاعبين استكملا الصراخ على بعضهما البعض والشجار في النفق المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس.

وانتهت مباراة إنتر وبورتو بفوز الفريق الإيطالي بهدف نظيف من توقيع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

ويحل إنتر ضيفا على بورتو في 14 مارس المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

André Onana had to be held back after it got heated with teammate Edin Džeko 😳🥊 pic.twitter.com/Rj34dsrHGf

— Jack 🔋 (@Jackrr_Breaks) February 22, 2023

المصدر: “لاغازيتا”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشادة كبيرة بين ثنائي إنتر في لقاء بورتو (فيديو)) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشادة كبيرة بين ثنائي إنتر في لقاء بورتو (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).