البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة

2023/02/23 | 16:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، قرارا خفض بموجبه سعر الفائدة 50 نقطة أساس، بعد أن كان قرر الشهر الماضي إبقاءها عند 9%.وبموجب القرار، انخفض سعر الفائدة لتصبح 8.5% بدلا من 9%.وكان المركزي التركي قرر في يناير الماضي الإبقاء على سعر الفائدة عند 9% لعمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.وأدت موجة سابقة […]

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