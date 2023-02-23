التعادل الإيجابي يحسم مواجهة نفط الوسط والقاسم في الممتاز

2023/02/23 | 16:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريق نادي نفط الوسط مع ضيفه فريق

نادي القاسم بنتيجة 1-1 في انطلاق

منافسات الجولة الـ 18 للدوري العراقي

الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف نفط الوسط في الدقيقة الرابعة

من الشوط الاول عن طريق المحترف

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