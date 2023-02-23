مكتب الكاظمي يكشف تفاصيل زيارته الاخيرة الى ايران

2023/02/23 | 16:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى

الكاظمي، الخميس، عن تفاصيل زيارة

الاخير الى ايران.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، تابعته

وكالة نون الخبرية، ان الاخير "اختتم

زيارة الى الجمهورية الاسلامية

الايرانية، ب

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