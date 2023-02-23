2023/02/23 | 16:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اعلن سوق العراق للأوراق المالية، ارتفاع المؤشر بنسبة أكثر من 4% مع انتهاء تداولات الاسبوع.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (107) مليار سهم، بقيمة أكثر من (136) مليار دينار".

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (607.26) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (636.55) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (4.60%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع أكثر من (2900) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة العراق تنهي تداولات الاسبوع على ارتفاع بأكثر من 4%) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بورصة العراق تنهي تداولات الاسبوع على ارتفاع بأكثر من 4%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).