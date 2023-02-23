والكهرباء يتغلب على الديوانية و نفط الوسط يعادل القاسم في الدوري العراقي الممتاز

2023/02/23 | 16:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعادل فريق نادي نفط الوسط مع ضيفه فريق نادي القاسم بنتيجة 1-1 في انطلاق منافسات الجولة الـ 18 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وجاء هدف نفط الوسط في الدقيقة الرابعة من […]

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