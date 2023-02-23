القضاء يعلن انشاء مختبر لتحليل الادلة الرقمية في محكمة تحقيق الكرخ الاولى

2023/02/23 | 16:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ ، اليوم الخميس، انشاء مختبر لتحليل الأدلة الرقمية في محكمة تحقيق الكرخ الاولى.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “محكمة تحقيق […]

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