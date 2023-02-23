2023/02/23 | 16:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما اكتشف علماء الآثار في إسرائيل موقع دفن شقيقين عاشا خلال القرن الـ15 قبل الميلاد، فوجئت المجموعة بخضوع أحدهما لعمليّة جراحيّة في الدّماغ قبل وفاته بوقتٍ قصير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف بقايا رجل خضع لجراحة دماغية قبل 3 آلاف عام) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف بقايا رجل خضع لجراحة دماغية قبل 3 آلاف عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).