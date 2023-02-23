2023/02/23 | 16:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kuHspTC1bFo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسيم استقبال رئيس البرلمان العربي في بغداد عادل عبد الرحمن العسومي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسيم استقبال رئيس البرلمان العربي في بغداد عادل عبد الرحمن العسومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).