2023/02/23 | 16:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزير الهجرة والمهجرين، ايفان

فائق جابرو، اليوم الخميس، عودة (179)

نازحاً من محافظة نينوى إلى مناطقهم

الأصلية في كركوك وصلاح الدين.

وأشارت جابرو خلال بيان، ورد لوكالة نون

الخبرية، إلى "عودة الوج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تعلن عودة عشرات النازحين من نينوى إلى مناطقهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تعلن عودة عشرات النازحين من نينوى إلى مناطقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).