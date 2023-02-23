العراق يشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة نهاية شباط وامطاراً مطلع آذار

2023/02/23 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي، علي الزيادي، اليوم الخميس، ان البلاد سوف تشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة نهاية شباط الجاري، وهطولاً للامطار مطلع آذار المقبل.

وقال الزيادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "درجات الحرارة سوف تستمر بنفس الوتيرة خلال الأيام القادمة، حتى نهاية الشهر الحالي حيث تبدأ بالتصاعد تدريجياً".

واضاف الزيادي، ان "فرص هطول الامطار تبقى شبه معدومة حتى نهاية شباط، وستكون أول حالة ماطرة تشهدها البلاد، مطلع آذار المقبل وقد تكون متوسطة الفعالية في أماكن مختلفة في البلاد".

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