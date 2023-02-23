2023/02/23 | 17:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uRCnrBASd0M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صالح المطلك: انزلقوا الى مهاوي الفساد وجمعوا ثروات لهم ولأحزابهم توازي ثروات بلدان كاملة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صالح المطلك: انزلقوا الى مهاوي الفساد وجمعوا ثروات لهم ولأحزابهم توازي ثروات بلدان كاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).