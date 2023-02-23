2023/02/23 | 17:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، العلّامة الشيخ عبد الرزاق السعدي، ورئيس جماعة علماء العراق في الجنوب، الشيخ خالد الملّا.

وشهد اللقاء، بحسب اللقاء “استعراض مجمل الأوضاع الاجتماعية وسبل تعزيز مقوّمات الاستقرار واستدامتها”.

وشدّد السوداني خلال اللقاء، على “أهمية إعلاء صوت الوحدة والتسامح وتقبل الاختلاف، وتحمُّل علماء الدين والمشايخ مسؤولياتهم الاجتماعية في تدعيم السلم الأهلي”، مؤكداً “دعم الحكومة كل بادرة ومشروع يُسهم في ترسيخ الاستقرار والتنمية لجميع أطياف الشعب العراقي وفئاته”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يدعوا لتحمُّل علماء الدين والمشايخ مسؤولياتهم في تدعيم السلم الأهلي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يدعوا لتحمُّل علماء الدين والمشايخ مسؤولياتهم في تدعيم السلم الأهلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).