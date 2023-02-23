وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تزيد عدد جنودها في تايوان لتدريب قواتها وسط التهديدات الصينية

2023/02/23 | 17:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزيد الولايات المتحدة بشكل ملحوظ من عدد القوات المنتشرة في تايوان، أكثر من أربعة أضعاف العدد الحالي، لتعزيز برنامج تدريبي لجيش الجزيرة وسط تهديد متزايد من الصين، وفقا لتقرير خاص نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس.

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