2023/02/23 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الخميس، فتح استمارة الترشيح الخاصة بالتقديم للدراسات العليا داخل العراق، ضمن قناة ذوي الشهداء.وذكر قسم الرعاية العلمية التابع للمؤسسة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أنه” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح استمارة الترشيح للتقديم على الدراسات العليا لذوي الشهداء المركز الخبري الوطني.

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