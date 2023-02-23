أسعار النفط تصعد مع التوقعات بزيادة المخزونات الأمريكية

2023/02/23 | 17:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعدما سجل خام برنت أكبر خسائره في يوم واحد على مدى سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة، بينما حدت زيادة متوقعة في المخزونات الأمريكية من المكاسب الناجمة عن فرض قيود على الإمدادات الروسية.

وبحلول الساعة 1248 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت واحدا بالمئة أو 84 سنتا إلى 81.44 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أي ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 74.75 دولار للبرميل بعد ست جلسات من الخسائر.

وحظيت الأسعار بالدعم بعد اعتزام روسيا خفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 بالمئة في مارس آذار لتتجاوز تخفيضا أعلنت عنه للإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا.

وخسر كلا الخامين القياسيين أكثر من دولارين في الجلسة السابقة بسبب التوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة.

وكشف بيان أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء أن غالبية مسؤولي البنك اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع تستدعي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى في الأسابيع القليلة الماضية مما يجعل النفط أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

لكن مكاسب النفط ظلت محدودة بفعل مؤشرات على زيادة مخزونات الخام.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الوقود والنفط الخام زادت 9.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وتزيد مخزونات النفط الأمريكية أسبوعيا منذ منتصف ديسمبر كانون الأول مما أثار مخاوف بشأن الطلب.

كان استطلاع لرويترز توقع زيادة 2.1 مليون برميل في مخزونات الخام الأسبوع الماضي.



ومن المتوقع أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

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