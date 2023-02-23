رأي.. حبيب الملا يكتب لـCNN عن صناعة المحاماة وتنافسيتها في منطقة الخليج

2023/02/23 | 17:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشأنا وترعرعنا على مفهوم أن المحاماة عبارة عن مهنة.وزاد البعض على ذلك بأنها مهنة سامية وانسانية.وذهب البعض إلى أكثر من ذلك فوصف المحاماة بأنها تسعى إلى رد الحقوق وانصاف المظلومين وإقامة العدل ونشر السلام على الأرض...

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