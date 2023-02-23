بعد محاربتها الهابط.. الداخلية: جوائز مليونية لتشجيع المحتوى الإيجابي

2023/02/23 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن مسابقة شهرية لتشجيع المحتوى الإيجابي، في خطوة مضادة للمعارضين على محاربتها "المحتوى الهابط" وتنفيذها أوامر قبض بحق أصحابها خلال الفترة الماضية.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أنه "وفي إطار حرص الداخلية على تشجيع أصحاب المحتوى الإعلامي والفني الإيجابي من الفنانين والإعلاميين والمعنيين وعامة المواطنين، تعلن عن مسابقة شهرية لصناع هذا المحتوى والذي يتلخص في تجسيد فكرة عامة لصاحب المحتوى على شكل (فيلم) لا يتجاوز الدقيقتين او أي محتوى آخر يرونه مناسباً".

وأشترطت الداخلية، ان يكون المحتوى الإيجابي "لدعم عمل الوزارة وسعيها لتعزيز الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي، وستكون مسابقة هذا الشهر هي لمكافحة جرائم المخدرات (حصراً)".

ونوهت الى، أنه "ستكون هناك جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل يقدمها وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، وللفائز الأول 3 ملايين دينارن ومليوني دينار للفائز الثاني، ومليون دينار للفائز الثالث".

وأوضح البيان، ان "لجنة التحكيم في دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة، ستتولى تقييم الأعمال وإعلان الفائزين الثلاثة الأوائل، على أن تقدم الأعمال للفترة من ١/ ٣/ ٢٠٢٣ ولغاية ١٠/ ٣/ ٢٠٢٣ من خلال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بمنصة (بلغ) ([email protected]) ".

وأشارت الداخلية الى، ان "النتائج ستعلن يوم ٢٠ /٣ / ٢٠٢٣ ويحدد موعد لاحق لاستقبال الفائزين في مقر دائرة العلاقات والإعلام بحضور عدد من وسائل الإعلام".

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