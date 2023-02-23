اندلاع حريق بمصفى نفط في أربيل

2023/02/23 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

افاد مصدر امني اليوم الخميس، باندلاع حريق في مصفى بمحافظة اربيل لاسباب مجهولة، في امتداد للحوادث التي تطال المنشآت النفطية في اقليم كردستان طوال الاشهر الماضية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "حريقا اندلع في مصفى واقع على طريق اربيل - كوير لأسباب مجهولة"، مبينا ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق ومنع امتداده بشكل اكبر".

وفي 27 ديسمبر الماضي، اندلع حريق في ذات المصفى "مصفى الكوير" مما ادى الى خسائر مادية طالت 9 خزانات.

وفي اكتوبر الماضي، اندلع حريق ايضا في احدى المصافي النفطية في منطقة دولة بكرة التابعة لقشتبة في اربيل .

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