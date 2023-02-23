التربية النيابية: تحرك حكومي لحل مشكلة ملحق محاضري وإداريي بغداد والديوانية

2023/02/23 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، عن تحرك حكومي لحل مشكلة ملحق "المحاضرين والإداريين" في بغداد والديوانية.

وقال النائب عن اللجنة، محمود حسين القيسي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه" التقى الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزّي، وبحث معه جملة من القضايا التي تخصّ الواقع العام وفي مقدّمة ذلك مشكلة محاضري وإداريي بغداد 2020 ملحق 703 وملحق الديوانية ممّن لم يتم استكمال عقودهم حتى الآن".

واضاف البيان، أن"الغزي أبدى تفهّمه لذلك، وأكّد متابعته والطاقم الحكومي لهذه المشكلة".

يذكر ان لجنة التربية استضافت ممثلين عن الخريجين التربويين والاداريين من جميع المحافظات"، و أكدت اللجنة على "ضرورة ايلاء هذا الموضوع اهمية خاصة ".

وكانت اللجنة قد طالبت ومن خلال مخاطبات رسمية، رئيس الوزراء لإضافة فقرة في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 تتضمن التعاقد معهم"، فضلا عن "تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء وهيئة المستشارين لدراسة واقع حال المديريات العامة للتربية والاحتياجات الفعلية للكوادر التعليمية والتدريسية والادارية بالتنسيق مع وزارة التربية، لضمان سير العملية التربوية بالشكل الامثل وسد النقص الحاصل في الملاكات التعليمية والتدريسية في المديريات العامة للتربية".

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