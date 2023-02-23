2023/02/23 | 17:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mDDgwmE45AQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا : شرطة الطويسة لم تتدخل لحماية المواطن من عصابات متسولين مسلحون بالالات الجارحة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا : شرطة الطويسة لم تتدخل لحماية المواطن من عصابات متسولين مسلحون بالالات الجارحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).