الداخلية تعلن عن مسابقة شهرية لصناع المحتوى الإيجابي

2023/02/23 | 17:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن مسابقة شهرية لصناع المحتوى الإيجابي من الفنانين والإعلاميين والمعنيين وعامة المواطنين.وذكرت الوزارة في بيان ، انه :”في إطار حرصها على تشجيع أصحاب المحتوى الإعلامي والفني الإيجابي من الفنانين والإعلاميين والمعنيين وعامة المواطنين، أن تعلن عن مسابقة شهرية لصناع هذا المحتوى والذي يتلخص في تجسيد فكرة عامة لصاحب المحتوى على شكل (فيلم) لا يتجاوز الدقيقتين او اي محتوى اخر يرونه مناسبا لدعم عمل وزارة الداخلية وسعيها لتعزيز الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي، وستكون مسابقة هذا الشهر هي لمكافحة جرائم المخدرات ” حصرا “.واشارت الوزارة الى “جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل يقدمها معالي وزير الداخلية عبد الامير الشمري وكما يأتي: –١- الفائز الأول: جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار.٢- الفائز الثاني: جائزة مالية قدرها مليونا دينار.٣- الفائز الثالث: جائزة مالية قدرها مليون دينار.وتابعت “ستتولى لجنة التحكيم في دائرة العلاقات والإعلام تقييم الأعمال وإعلان الفائزين الثلاثة الأوائل، كما حدد تقدم الأعمال للفترة من ١/ ٣/ ٢٠٢٣ ولغاية ١٠/ ٣/ ٢٠٢٣ من خلال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بمنصة (بلغ) ([email protected] )”.ونوهت الداخلية الى “موعد النتائج في 20 اذار المقبل ويحدد موعد لاحق لاستقبال الفائزين في مقر دائرة العلاقات والإعلام بحضور عدد من وسائل الإعلام”.

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