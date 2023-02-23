2023/02/23 | 18:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية...

ظهرت المقالة العامري وعبد اللهيان: ضرورة تعزيز آفاق التعاون بين العراق وايران أولاً على المسلة.

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