“حقوق” تكشف سبب إخلال النصاب في جلسة البرلمان اليوم

2023/02/23 | 18:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشف رئيس حركة حقوق النيابية حسين مؤنس، اليوم الخميس، سبب إخلال النصاب في جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم.وقال مؤنس في تغريدة عبر تويتر،، إن “محاولة تمرير تعديل قانون الانتخابات بصورة منفردة ودون اخذ رأي الاخرين، هو سبب الاخلال بالنصاب اليوم من قبل القوى الصاعدة والمستقلين ونشدد على ما ذكرته كتلة حقوق من […]

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