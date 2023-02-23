طفرة عقارية في دبي تؤثر سلبا على المستأجرين

2023/02/23 | 18:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناطحات سحاب في دبي في 18 شباط/فبراير 2023 © ا ف ب كريم صاحب دبي (أ ف ب) – تشهد دبي طفرة عقارية منذ انتهاء وباء كوفيد، يغذيها تدفّق للمستثمرين خصوصا الروس، إلى الإمارة الخليجية، الأمر الذي يؤثر سلبا على عدد من المقيمين، إذ يتسبّب بارتفاع كبير في الإيجارات.وسجّلت دبي المعروفة بناطحات سحابها […]

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