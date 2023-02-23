المتحولون جنسياً من اليهود المتشددين يحاولون التوفيق بين تديُّنهم وتوجهاتهم الجندرية

2023/02/23 | 18:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة التقطت في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2022 للمتحولة جنسياً يائيل راشلين (إلى اليمين) وشريكة حياتها هادار راشلين وطفليهما في هتسور هداسا في وسط إسرائيل © اف ب مناحيم كاهانا تسور هداسا (اسرائيل) (أ ف ب) – لم تتردد يائيل راشلين، وهي امرأة يهودية متحولة جنسياً وملتزمة دينياً، في نزع غطاء رأسها قبل بضعة […]

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