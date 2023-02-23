2023/02/23 | 18:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة منافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط (8) حاويات في منفذ ميناء أم قصر الأوسط مخالفة لضوابط الاستيراد.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “منفذ ميناء أم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 8 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد بميناء أم قصر الاوسط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 8 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد بميناء أم قصر الاوسط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 8 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد بميناء أم قصر الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).