2023/02/23 | 18:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A4UL-vGn1YQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مــتداول في || "زهراء بن ميم" تواجه انتقادات بحصولها على الجنسية العراقية || تقديم : صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مــتداول في || "زهراء بن ميم" تواجه انتقادات بحصولها على الجنسية العراقية || تقديم : صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).