2023/02/23 | 18:35 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: OZJ9o1IMdCU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "سانت ليغو" يثير جدلا واسعا واعتراضات سياسية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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