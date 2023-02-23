النفط: استنفار جهود القطاع تزامنا منع بدء التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء

2023/02/23 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

بحثت وزارة النفط، الخميس، التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء وتطوير حقل شرق بغداد النفطي.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس الزوبعي ترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة و مناقشة متطلبات التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء وفق التوقيتات المخطط لها وبحضور ممثلين شركة المشاريع النفطية مديرهيأة مشروع مصفى كربلاء ومدير هيأة التصاميم ومدير هيأة المشاريع والجهات ذات العلاقة ".

وناقش الاجتماع "مراحل و متطلبات التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء النفطي لضمان تشغيله وفق الآليات والتوقيتات المخطط لها، مع تأكيداته المتواصلة على استنفار الجهود الوطنية لملاكات القطاع النفطي وتسخير كافة الامكانيات المتاحة لتحقيق هذا المنجز الوطني".

واكد الوكيل على "وضع المعالجات والحلول اللازمة لمتطلبات مراحل تصريف المنتجات، بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمصفى، فضلا عن متابعة تنفيذ خطط الوزارة لزيادة الطاقات التكريرية وإنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة".

وفي السياق ذاته تم "مناقشة الخطة التطويرية لحقل شرق بغداد ومراجعة تصريف انتاج الحقل للمواقع الاستهلاكية وكذلك متابعة الخطة القادمة لمتطلبات شبكة الانابيب المطلوبة للتصريف عند رفع الطاقات الانتاجية للحقل مستقبلاً وكذلك أستثمار الغاز المنتج في الحقل من خلال نصب وحدات انتاج كهربائيه سريعة النصب لتشغيلها على الغاز المنتج حاليا من الحقل المذكور".

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