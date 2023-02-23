اجتماع لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية والهيئات والدوائر المالية

2023/02/23 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادعقد اتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية والهيئات والدوائر المالية الحكومية، الخميس، اجتماعها الرابع..يتبع

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