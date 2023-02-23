إصابة وزير الرياضة الايراني ووفاة مستشاره بتحطم طائرة مروحية

2023/02/23 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تتسبب حادث طائرة في ايران اليوم الخميس، بمصرع مستشار وزير الرياضة الإيراني إسماعيل أحمدي، فضلا عن إصابة 12 شخصا آخرين، بينهم وزير الرياضة حامد سجادي، حيث تحطمت طائرة مروحية كانوا يستقلونها.

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن مدير إدارة الرياضة والشباب بمدينة بافت إعلانه "وفاة إسماعيل أحمدي مستشار الوزير في حادث المروحية".

وأضافت الوكالة أن المروحية كانت تقل 12 شخصا آخرين، بينهم وزير الرياضة، أُصيبوا إثر وقوع الحادث، لكن حالتهم الصحية مستقرة.

كما نقلت الوكالة عن رئيس هيئة الطوارئ بمدينة كرمان، أن وزير الرياضة حامد سجادي أصيب بنزيف دماغي نتيجة الحادث، حيث يجري العمل على نقله من مدينة بافت إلى أحد المراكز الطبية الكبيرة بمدينة كرمان القريبة.

وتحطمت الطائرة اثناء هبوطها في المجمع الرياضي بمدينة بافت في كرمان جنوب ايران.

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