2023/02/23 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشادة كلامية داخل البرلمان العراقي ..شاهد تفاصيل تاجيل الجلسة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشادة كلامية داخل البرلمان العراقي ..



شاهد تفاصيل تاجيل الجلسة قناة التغيير الفضائية.

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