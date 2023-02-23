2023/02/23 | 18:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ST9QIjwBZYQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | معارك واشتباكات بالأيدي داخل مجلس النواب بسبب قانون الإنتخابات | اخبار السادسة 2023/2/23) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل | معارك واشتباكات بالأيدي داخل مجلس النواب بسبب قانون الإنتخابات | اخبار السادسة 2023/2/23) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).