2023/02/23 | 18:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت مجلة علمية عن تصنيع بطارية خارقة بمواصفات قياسية عالية مع...

ظهرت المقالة ناسا تصنع بطارية خارقة تساعد البشر بالهبوط على كوكب الزهرة أولاً على المسلة.

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