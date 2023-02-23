خبير طاقة يستبعد تحول العراق كبديل لروسيا في تصدير الغاز

2023/02/23 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد الخبير في شؤون الطاقة بلال خليفة، ان يكون العراق بديلا لروسيا كمصدر للغاز خلال الفترة المقبلة، موضحا ان كمية الغاز الموجودة داخل العراق لاتكفي لتشغيل محطات الطاقة وحتى مع استثمار الغاز المصاحب فأن الاحتياج سيبقى قائما.

وقال خليفة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العراق لايمكن ان يكون بديلا لروسيا كمصدر للغاز الى دول أوروبا، خصوصا انها تمتلك الاحتياطي والمصدر الأول للغاز في العالي، إضافة الى ان العراق يقع في المرتبة 12 عالميا”.

وأضاف ان “العراق حتى ومع استغلال جميع الغاز الموجود لديه فأنه لايكفي للاستخدام الداخلي وخصوصا في مجال الكهرباء، حيث ان احتياج العراق في الصيف الماضي بلغ 33 الف ميكا واط، وكل سنة يزداد الطلب بمقدار 1500 ميكا واط”.

وبين ان “مقدار الغاز الكافي لتغطية احتياج تأمين الكهرباء يتجاوز 4 الاف مقمق باليوم، في حين ان 48 % من الطاقة في العراق يتم الحصول عليها من محطات تعمل بالنفط الأسود والخام”، لافتا الى ان “العراق يستغل نحو 1400 مقمق من الغاز المصاحب بشكل يومي، في حين يتم حرق الغاز بكمية تساوي المستغلة او اكثر من ذلك، وبالتالي فأن مجموع كمية الغاز المصاحب قد تصل الى 2800 مليون قدم مكعب قياسي”.

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