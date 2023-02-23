السوداني يترأس اجتماع اتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية

2023/02/23 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الخميس، الاجتماع الرابع لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية والهيئات والدوائر المالية الحكومية.

وقال مكتب السوداني في بيان صحفي ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الرابع لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية والهيئات والدوائر المالية الحكومية”.

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