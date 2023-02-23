عام من الحرب الروسية على أوكرانيا.. واشنطن تفشل في إقناع حلفائها من الشرق الأوسط بالانحياز

2023/02/23 | 19:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في معرض دفاعي دولي كبير في الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، وفي زاوية بعيدة، تم تشييد هيكل أرجواني كبير يحمل اسم روسيا بعيدًا عن أنظار معظم الزوار.

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