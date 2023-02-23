رئاسة البرلمان تدعو الشركات اليابانية لتوسيع استثماراتها في العراق

2023/02/23 | 19:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الخميس، الشركات اليابانية لتوسيع استثماراتها في العراق.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان إن" المندلاوي استقبل بمكتبه اليوم السفير الياباني لدى العراق (فوتوشي ماتسوموتو) لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل".

وأضاف البيان، أنه" جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتأكيد على أهمية التعاون على المستوى البرلماني لتبادل الخبرات والزيارات، ودعوة الشركات اليابانية إلى توسيع استثماراتها في العراق، لاسيما في مجالات النفط والطاقة وخدمات البنى التحتية والنقل، وفتح آفاق أوسع للتعاون لتحقيق مصالح الشعبين".

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